НБА: Михайлюк набрав рекордні 25 очок, «Детройт» переміг «Атланту»

Українець зіграв найрезультативніший матч в НБА.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 25 очок в гостьовому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Атланти Хокс» (136:103), повідомляє Укрінформ.

Український баскетболіст розпочав гру на лаві запасних і відіграв майже 29 хвилин. В активі Михайлюка 25 очок, 2 підбирання і 3 результативні передачі. З гри він зробив 9 влучних кидків з 11 спроб. Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в НБА.

Український центровий «Атланти Хокс» Олексій Лень не грав, він продовжує відновлювати спину. Це третя гра Леня поспіль, яку він пропускає через травму.

«Детройт» переміг «Атланту» 136:103 і посідає 9-е місце у Східній конференції НБА. Команда виграла 16 матчів з 43-х.