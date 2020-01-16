Михайлюк провів рекордний матч у кар'єрі в НБА: набрав 21 очко

Захисник збірної України з баскетболу і американського клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч у кар'єрі в НБА.

Святослав Михайлюк із особистим рекордом допоміг своїй команді здобути перемогу у виїзному матчі проти другої команди Східної конференції НБА “Бостон Селтікс”. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Поєдинок “Бостон Селтікс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 103:116 (24:27, 35:30, 23:34 21:25), а український баскетболіст відіграв у ньому 29 хвилин.

За час, проведений на майданчику, Святослав Михайлюк набрав 21 очко (1/1 двоочкові, 5/8 триочкові, 4/5 штрафні), зробив 5 передач та 1 підбирання при 1 фолі.

Відео найкращих моментів матчу за участю Михайлюка:

Таким чином Михайлюк встановив особисті рекорди за результативністю, кількістю передач та кількістю влучань з-за дуги, відзначившись неймовірним баззером наприкінці третьої чверті.