НБА: Михайлюк вийшов зі старту і набрав 13 очок у матчі проти “Нового Орлеана”

Захисник збірної України і американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк результативно зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Нового Орлеана”.

Поєдинок “Детройт Пістонс” - “Новий Орлеан” завершився з рахунком 110:117 (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому зі старту 34 хвилини 29 секунд. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 13 очок (1/2 двоочкових, 3/6 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення.

Відео кращих моментів матчу за участю Михайлюка:

Наразі команда Святослава Михайлюка посідає 11 місце у Східній конференції НБА (14 перемог у 41-му матчі).