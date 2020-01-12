НБА: Михайлюк набрав 10 очок, «Детройт» програв «Чикаго»

Українець знову вийшов у стартовому складі.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 10 очок в домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Чикаго Буллз» (99:108), повідомляє Укрінформ.

Український баскетболіст вийшов у стартовому складі і відіграв майже 28 хвилин. В активі Михайлюка 10 очок, 6 підбирань і 2 результативні передачі. З гри він зробив 4 влучних кидків з 11 спроб.

«Детройт» поступився «Чикаго» 99:108 і опустився на 11-е місце у Східній конференції НБА. Команда виграла 14 матчів з 40 зіграних.