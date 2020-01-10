НБА: Михайлюк набрав 5 очок, «Детройт» програв «Клівленду»

Українець перервав власну серію, коли він набирав більше 10 очок.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 5 очок в домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Клівленд Кавальєрс» (112:115), повідомляє Укрінформ.

Український баскетболіст відіграв 29 хвилин. В активі Михайлюка 5 очок. Він зробив один влучний дальній кидок з двох спроб. «Детройт» поступився «Клівленду» в овертаймі – 112:115.

Нагадаємо, в п’яти попередніх матчах українець набирав більше 10 очок.

«Детройт» залишився на 10-у місці у Східній конференції НБА. Команда виграла 14 матчів з 39 зіграних.