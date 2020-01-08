НБА: Михайлюк допоміг «Детройту» обіграти «Клівленд»

Українець набрав 12 очок.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 12 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Клівленд Кавальєрс» (115:113), повідомляє Укрінформ.

Український баскетболіст розпочав матч в стартовому складі і відіграв майже 35 хвилин. В активі Михайлюка 12 очок, 1 підбирання, 5 результативних передач.

Це п’ятий матч поспіль, коли українець набирає більше 10 очок. Святослав проводить найрезультативнішу серію в своїй кар'єрі в НБА. Раніше він не набирав більше 10 очок більше ніж в трьох матчах поспіль.

Після цієї перемоги «Детройт» піднявся на 10-е місце у Східній конференції НБА. Команда виграла 14 матчів з 38 зіграних.