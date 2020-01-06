НБА: Михайлюк набрав 14 очок в матчі «Лейкерс» - «Детройт»

Українець четвертий матч поспіль набирає більше 10 очок.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 14 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:106), повідомляє Укрінформ.

Цього разу українець розпочав матч на лаві запасних, але відіграв майже 32 хвилини. В активі Михайлюка 14 очок, 1 підбирання, 2 результативні передачі. Українець став другим по результативності гравцем своєї команди.

Це четвертий матч поспіль, коли українець набирає більше 10 очок. У попередніх зустрічах з «Ютою», «Кліпперс» і «Голден Стейт» на його рахунку 13, 14 і 14 очок відповідно.

Святослав проводить найрезультативнішу серію в своїй кар'єрі в НБА. Раніше він не набирав більше 10 очок більше ніж в трьох матчах поспіль.

«Детройт» програв 24 матч з 37-и і посідає 11-е місце у Східній конференції НБА.