Михайлюк набрав 15 очок, однак його «Детройт» програв

Українець вийшов у стартовій п'ятірці і провів в грі 32 хвилини.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 15 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Юти Джаз» (81:104), повідомляє Укрінформ.

Українець вийшов у стартовій п'ятірці і провів в грі 32 хвилини. В активі Михайлюка 15 очок, три підбирання і одне перехоплення. Захисник «Поршнів» реалізував три з семи кидків з дальньої дистанції.

«Пістонз» програли другий матч поспіль і зараз посідають 11-е місце Східній конференції НБА. 3 січня «Детройт» зіграє проти «Лос-Анджелес Кліпперс».