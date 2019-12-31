Михайлюк набрав 15 очок, однак його «Детройт» програв

Михайлюк набрав 15 очок, однак його «Детройт» програв

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Укрінформ
Українець вийшов у стартовій п'ятірці і провів в грі 32 хвилини.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 15 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Юти Джаз» (81:104), повідомляє Укрінформ.

Українець вийшов у стартовій п'ятірці і провів в грі 32 хвилини. В активі Михайлюка 15 очок, три підбирання і одне перехоплення. Захисник «Поршнів» реалізував три з семи кидків з дальньої дистанції.

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«Пістонз» програли другий матч поспіль і зараз посідають 11-е місце Східній конференції НБА. 3 січня «Детройт» зіграє проти «Лос-Анджелес Кліпперс».

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