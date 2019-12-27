Михайлюк допоміг “Детройту” розгромити “Вашингтон Візардс” в матчі НБА

Український баскетболіст американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк допоміг своїй команді перемогти з переконливим рахунком “Вашингтон Візардс” у матчі НБА.

Поєдинок “Детройт Пістонс” - “Вашингтон Візардс” завершився з рахунком 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому зі старту 24,5 хвилини. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 12 очок (0/2 двоочкові, 4/9 триочкові), зробив 4 підбирання (2 у нападі), 4 передачі та 1 перехоплення за 1 втрати та 3 фолів.

Відео найкращих моментів матчу:

Показник "+/-" Святослава Михайлюка у цьому поєдинку становив "+21" - другий серед найкращих у команді.