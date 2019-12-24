Михайлюк реалізував 4 триочкових у матчі НБА “Детройт” - “Філадельфія”

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк став одним із найкращих за реалізацією триочкових у матчі “Детройта” проти “Філадельфії” в регулярному чемпіонаті НБА.

Поєдинок “Детройт Пістонс” - “Філадельфія 7берс” завершився з рахунком 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому 32 хвилини 11 секунд. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 13 очок (0/2 двоочкових, 4/5 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 2 підбирання і 4 передачі. Відео кращих моментів матчу за участю Михайлюка: Реалізація дальніх спроб Святослава Михайлюка в цьому поєдинку сягнула 80%. Читайте також: Михайлюк увійшов до трійки найкращих у “Детройті” в матчі НБА проти “Бостона” “Детройт” наразі має 11 перемог у 31 матчі НБА і посідає 11 місце у Східній конференції.