Михайлюк увійшов до трійки найкращих у “Детройті” в матчі НБА проти “Бостона”

Український захисник американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк став третім за результативністю у складі своєї команди в матчі НБА проти “Бостона”.

Поєдинок “Бостон Селтікс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 114: 93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому 27 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 12 очок (0/5 двоочкових, 4/7 триочкових), зробив 2 підбирання, 1 передачу та 2 перехоплення при 3 втратах і 2 фолах.

Відео кращих моментів за участю Михайлюка:

В цьому поєдинку Святослав Михайлюк розділив з Андре Драммондом звання третього найрезультативнішого гравця команди. Більше набрали Деррік Роуз - 14 очок і Тон Мейкер - 15 очок.