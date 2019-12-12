Михайлюк потрапив до ТОП-10 баскетболістів НБА за влучністю триочкових

Захисник збірної України з баскетболу та американського клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк потрапив до ТОП-10 гравців НБА за влучністю триочкових з початку сезону.

Святослав Михайлюк за 324 хвилини в 19-ти поєдинках НБА виконав 63 кидки з-за дуги, з яких влучив у 29-ти. Це 46% реалізації, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

З таким показником український баскетболіст посідає 8 місце серед усіх гравців НБА за влучністю триочкових кидків із початку сезону.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк виступає в НБА другий сезон. Влітку 2018 року після чотирьох сезонів у NCAA його обрав на драфті “Лейкерс”, а в лютому 2019 року обміняли в “Детройт”.