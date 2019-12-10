Михайлюк заробив 8 очок у матчі НБА “Нью-Орлеан” - “Детройт”

Український захисник американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк взяв участь у матчі НБА проти “Нью-Орлеан Пеліканс”.

Поєдинок “Нью-Орлеан Пеліканс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 103:105 (29:25, 24:22, 21:34 29:24), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому трохи більше 20 хвилин. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст заробив 8 очок, зробив 1 підбір і 1 передачу, виконав 8 кидків із гри, 3 з яких виявилися точними.

Відео кращих моментів матчу:

“Детройт Пістонс” наразі посідає 9 місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА.

У наступній грі команда Михайлюка зіграє проти “Даллас Маверікс”.

Фото: Getty Images