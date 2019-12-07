НБА: Михайлюк допоміг «Детройту» перемогти «Індіану»

Український захисник набрав 3 очки.

«Детройт Пістонз» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) обіграв «Індіану Пейсерс» 108:101, повідомляє Укрінформ.

Український захисник «Детройта» Святослав Михайлюк провів на майданчику 8 з половиною хвилин. За цей час Михайлюк набрав 3 очки (один влучний кидок з чотирьох) і зробив одне підбирання.

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«Детройт» посідає 9-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 9 матчів з 23. Наступний матч «Пістонз» зіграють 10 грудня проти «Нью-Орлеан Пеліканс».