Михайлюк вперше вийшов на матч НБА у стартовому складі

Захисник збірної України з баскетболу і американського клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк вперше у кар’єрі вийшов у стартовому складі на матч НБА.

Святослав Михайлюк взяв участь у поєдинку “Мілуокі” - “Детройт Пістонс”, який завершився з рахунком 127:103, і відіграв у ньому зі старту 27 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 6 очок (0/2 двоочкові, 2/6 триочкові), зробив 1 підбирання, 3 передачі та 1 перехоплення.

Читайте також: Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в НБА

Відео кращих моментів матчу за участю Михайлюка:

Український баскетболіст поступово адаптується в НБА. Упродовж тижня він двічі покращував свій рекорд результативності в лізі. У поєдинку НБА “Детройт Пістонс” - “Клівленд” (127:94) Святослав Михайлюк набрав рекордні для себе 15 очок.