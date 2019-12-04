Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в НБА

Захисник збірної України з баскетболу і американського клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк установив новий персональний рекорд у НБА.

Святослав Михайлюк взяв участь у поєдинку НБА “Детройт Пістонс” - “Клівленд”, який завершився з рахунком 127:94, а український баскетболіст набрав у ньому рекордні для себе 15 очок. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За 25 хвилин, проведених на майданчику, Михайлюк набрав 15 очок (2/3 двоочкові, 3/8 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 2 підбирання, 4 передачі та 1 перехоплення при 3 втратах.

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Відео кращих моментів матчу за участю Святослава Михайлюка:

Попереднім рекордом результативності українського баскетболіста в регулярному чемпіонаті НБА були 13 очок, які він набрав в поєдинку проти "Сан-Антоніо".