Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у НБА

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у регулярному чемпіонаті НБА.

Команда “Детройт”, за яку виступає український баскетболіст, перемогла “Сан-Антоніо” з рахунком 132:98, а Святослав Михайлюк відіграв у ньому 22 хвилини. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український захисник набрав 13 очок (2/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/2 штрафні) і зробив 2 підбирання.

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Наразі це найрезультативніший матч Святослава Михайлюка в найсильнішій баскетбольній лізі світу, де український баскетболіст виступає вже другий сезон. Улітку 2018 року “Лейкерс” обрав його на драфті, а в лютому 2019-го обміняв у “Детройт”.