Михайлюк повторив особистий рекорд результативності в НБА

Український захисник американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк провів вдалий матч у рамках регулярного чемпіонату НБА.

Команда “Детройт Пістонс” вдома перемогла “Орландо” з рахунком 103:88, а Святослав Михайлюк відіграв у цьому поєдинку 22 хвилини. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 12 очок (0/1 двоочкові, 4/8 триочкові), зробив 2 підбирання та 1 перехоплення при 4 фолах.

Відео кращих моментів за участю Михайлюка:

12 очок — це повторення найкращого показника результативності для Святослава Михайлюка в НБА. Вперше він набрав 12 очок в грудні 2018 року у складі “Лейкерс” у матчі проти “Шарлотт”.