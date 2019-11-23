НБА: «Детройт» Михайлюка обіграв «Атланту» Леня

Лень набрав 12 очок, а Михайлюк зіграв більше півгодини і набрав 5 очок.

«Детройт Пістонз» обіграв «Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) – 128:103, повідомляє Укрінформ.

У матчі грали українські легіонери обох команд: центровий Олексій Лень («Атланта») провів на майданчику трохи менше 16 хвилин, а захисник Святослав Михайлюк («Детройт») - майже 32 хвилини.

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За цей час Лень набрав 12 очок, зробив 3 підбирання та віддав єдину результативну передачу. Михайлюк набрав 5 очок і віддав 4 результативні передачі.

«Атланта» посідає останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, програвши п'ятий матч поспіль. «Детройт» - на 11-му місці в Східній конференції. У команди Михайлюка лише 5 перемог в 15 матчах.