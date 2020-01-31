Нападник «Динамо» Жерсон Родрігес перейшов в «Анкарагюджю»

24-річний форвард виступатиме за клуб зі столиці Туреччини до кінця сезону на правах оренди.

Нападник київського «Динамо» Жерсон Родрігес перейшов в турецький «Анкарагюджю», повідомляє офіційний сайт клубу.

24-річний форвард виступатиме за клуб зі столиці Туреччини до кінця сезону на правах оренди. Турецький клуб не матиме права викупу Жерсона Родрігеса і влітку він повернеться в розташування київського клубу.

Родрігес пропустив перший тренувальний збір «Динамо» і його перевели в дубль. Він перейшов в «Динамо» минулого літа з японської «Джубіло Івати», підписавши п'ятирічний контракт з киянам.

За півроку в Києві 24-річний Родрігес провів 12 матчів за киян і забив два м'ячі.

«Анкарагюджю» займає передостаннє місце в турецькій Суперлізі, набравши 13 очок після 19 турів.