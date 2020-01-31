Родрігес вирушив до Туреччини для підписання орендної угоди з “Анкарагюджю”

Нападник київського футбольного клубу “Динамо” Жерсон Родрігес переходить до турецького “Анкарагюджю” на правах оренди.

24-річний нападник вже вилетів до Туреччини, де йому залишилося пройти медогляд у новому клубі, повідомляє Sport Arena.

За інформацією lessentiel.lu, “Анкарагюджю” орендує нападника київського клубу на 6 місяців, після чого футболіст повернеться до Києва.

Вчора повідомлялося, що турецький клуб домовився про перехід із самим гравцем.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес перейшов до київського “Динамо” минулого літа з японського клубу і підписав контракт на 5 років. За півроку він провів 12 матчів за киян і забив 2 м'ячі.

Фото: facebook/fcdynamoua