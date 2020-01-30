Родрігес може залишити київське “Динамо” заради турецького чемпіонату

Родрігес може залишити київське “Динамо” заради турецького чемпіонату

Укрінформ
24-річний люксембурзький футболіст київського футбольного клубу “Динамо” переходить до турецького чемпіонату.

Як повідомляє Transfer Merkezi у Twitter, турецький футбольний клуб “Анкарагюджю” досяг принципової угоди з нападником.

Наразі невідомо, буде це оренда, або повноцінний перехід.

“Анкарагюджю” наразі посідає 17 місце у футбольному чемпіонаті Туреччини.

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Чинний контракт Родрігеса з “Динамо” розрахований до червня 2024 року.

Фото: dynamo.kiev.ua

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