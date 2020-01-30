Родрігес може залишити київське “Динамо” заради турецького чемпіонату
Укрінформ
24-річний люксембурзький футболіст київського футбольного клубу “Динамо” переходить до турецького чемпіонату.
Як повідомляє Transfer Merkezi у Twitter, турецький футбольний клуб “Анкарагюджю” досяг принципової угоди з нападником.
Наразі невідомо, буде це оренда, або повноцінний перехід.
ÖZEL // Ankaragücü, Dinamo Kiev forması giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu Gerson Rodriguez ile prensip anlaşmasına vardı. pic.twitter.com/FOvR5HGzD9— Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) January 30, 2020
“Анкарагюджю” наразі посідає 17 місце у футбольному чемпіонаті Туреччини.
Чинний контракт Родрігеса з “Динамо” розрахований до червня 2024 року.
Фото: dynamo.kiev.ua