Футболіст "Динамо" Каргбо вибув із гри на невизначений термін

Під час заключного контрольного матчу першого турецького збору проти "Кайрата" (2:0) у складі київського футбольного клубу "Динамо" пошкодження отримав форвард Ібрагім Каргбо, який оформив у тій зустрічі дубль.

У результаті обстеження у бельгійського легіонера динамівців діагностовано пошкодження внутрішньої бокової зв'язки, повідомляє пресслужба киян. Читайте також: Родрігес вирушив до Туреччини для підписання орендної угоди з “Анкарагюджю” Гравцю прописано консервативне лікування. Щонайменше чотири тижні він проведе у спеціальному лангеті - так званому пресі, щоб знерухомити ногу. Потім розпочнеться процес відновлення, який у кожного індивідуальний. Таким чином, точний термін повернення Каргбо на поле визначиться пізніше.