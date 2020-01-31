Калініна програла матч за вихід до 1/4 турніру WTA у Ньюпорт-Біч

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA 125k Series, що проходить у Ньюпорт-Біч (США).

Поєдинок Ангеліна Калініна (Україна, 14) - Тейлор Таунсенд (США, 2) третього кола турніру Oracle Challenger Series із призовим фондом 162 тис. 450 доларів завершився з рахунком 3:6, 1:6. Про це повідомляє БТУ. Турнір Oracle Challenger Series (WTA 125k Series) триватиме у Ньюпорт-Біч до 2 лютого. Ангеліна Калініна наразі посідає 157 місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Читайте також: Українка Калініна вийшла до третього кола турніру WTA в Ньюпорт-Біч Наступного тижня уродженка Нової Каховки заявлена в основній сітці 100-тисячника ITF у Мідленді (США).