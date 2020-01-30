Українка Калініна вийшла до третього кола турніру WTA в Ньюпорт-Біч

Уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна виграла свій стартовий матч на тенісному турнірі WTA в американському місті Ньюпорт-Біч із призовим фондом 162 тис 450 дол.

У матчі другого раунду киянка здобула вольову перемогу над француженкою Джессікою Понше (№188 WTA) - 3:6, 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Гра на корті тривала 1 годину 58 хвилин.

Калініна, яка посідає 157-е місце світового рейтингу, отримала у Ньюпорт-Біч 14-й номер посіву і пропустила перше коло.

У третьому раунді опоненткою українки буде друга "ракетка" турніру Тейлор Таунсенд зі США (№79 WTA). Цей поєдинок виведе одну із суперниць до чвертьфіналу.