Українська важкоатлетка Деха завоювала "золото" Кубка світу у Римі

Харків'янка Ірина Деха виборола Кубок світу з важкої атлетики, що 27 - 31 січня проходить у Римі (Італія).

Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кг на змаганнях у Римі підняла у ривку 106 кг і 130 кг — у поштовху, що дозволило їй отримати золоту нагороду. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

“Вітаємо українку Ірину Деху з перемогою на Кубку світу з важкої атлетики у Римі. Результат нашої спортсменки, що виступає у ваговій категорії до 76 кг, - 236 кг (106 - у ривку, 130 у поштовху)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що змагання в Римі є одним з етапів відбору до Олімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія).