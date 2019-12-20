МОК відібрав золоту медаль Олімпіади-2012 у українського важкоатлета Торохтія

Дисциплінарна комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) позбавила українського важкоатлета Олексія Торохтія “золота” Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

Причиною стало виявлене порушення антидопінгових правил МОК - наявність заборонених речовин. Про це повідомляє пресслужба організації.

Олексій Торохтій на Олімпіаді-2012 виборов золоту медаль у ваговій категорії до 105 кілограмів, але провалив повторні допінг-проби МОК. Тепер результат українського важкоатлета на Олімпіаді в Лондоні анульований. Він зобов'язаний повернути олімпійську медаль, диплом і значок.

Як повідомлялося, у грудні 2018 року Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила Олексія Торохтія від участі в змаганнях після повторної перевірки допінг-проб з Олімпіади-2012 у Лондоні. У спортсмена було виявлено заборонену речовину дегідрохлорметилтестостерон. Днями 33-річний український важкоатлет отримав дискваліфікацію на 2 роки за порушення антидопінгових правил. Покарання, яке вступило в силу 18 грудня, триватиме до 17 грудня 2020 року.

Зазначимо, що окрім перемоги на Олімпіаді-2012, Торохтій також став бронзовим призером чемпіонату світу-2011, срібним призером ЧЄ-2009 та бронзовим - чемпіонату Європи 2010 року.

Фото: tsn.ua