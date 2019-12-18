Український чемпіон Олімпіади-2012 отримав дискваліфікацію на два роки

Чемпіон Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні 33-річний український важкоатлет Олексій Торохтій дискваліфікований на 2 роки за порушення антидопінгових правил.

Олексій Торохтій отримав дискваліфікацію за вживання дегідрохлорметилтестостерону. Покарання вступає в силу сьогодні, 18 грудня, і триватиме до 17 грудня 2020 року. Про це повідомляє 24tv.ua із посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації важкої атлетики.

“Український штангіст був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях після повторного огляду допінг-проб Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, де він завоював золоту медаль у ваговій категорії до 105 кілограмів”, - йдеться в повідомленні.

Окрім перемоги на Олімпіаді-2012, Торохтій також став бронзовим призером чемпіонату світу-2011, срібним призером ЧЄ-2009 року та бронзовим - чемпіонату Європи 2010 року.

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Нагадаємо, що в серпні 2016 року через цей препарат Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у результаті повторної перевірки допінг-проби позбавив медалі Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні й українського метальника списа Олександра П'ятницю.

Фото: tsn.ua