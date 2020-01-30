Invictus Games в Україні підписали меморандум зі SportLife

Організаційний комітет Invictus Games в Україні підписав меморандум про співпрацю із групою компаній "SportLife".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішній меморандум, який надасть ветеранам, членам наших збірних змогу тренуватись у прекрасних спортивних залах, плавати у спортивних басейнах по всій території України, - це для нас величезна допомога. Це якраз прекрасний приклад поєднання зусиль держави, бізнесу, громадськості і всіх, хто вболіває за наших ветеранів", - зазначила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда.

Міністр також висловила сподівання, що "допомога тим людям, які сильні духом, нескорені, має бути честю для кожного українця".

Меморандум про співпрацю підписали Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО, група компаній "SportLife", БО "СтратКом УА" та БО "Повернись живим".

"Наразі вся збірна України Ігор нескорених отримує безкоштовну можливість тренуватись на базах "SportLife" за місцем свого проживання, але в майбутньому ми говоримо про те, щоб всі учасники Ігор нескорених мали б можливості займатися спортом - це наступний крок, який ми обговорюємо. Загалом як організаційний комітет, працюючи з міністерством, розуміємо, що Ігри нескорених - це один проєкт, але їх повинно бути більше", - додала представник БО "СтратКом УА" Оксана Горбач.

Вона також закликала інші спортивні клуби та комплекси доєднуватись та підтримувати інші ініціативи для розвитку спортивної реабілітації ветеранів.

Фото: invictusgames.in.ua