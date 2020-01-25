Україна побореться за право проведення Ігор Нескорених-2024

У межах підготовки до Ігор Нескорених-2020, що стартують в Гаазі 9 травня, українська делегація також з’ясовувала умови проведення Ігор Нескорених у 2024 році в Україні.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав представник Міністерства у справах ветеранів Костянтин Татаркін.

“Ми будемо формувати таку заявку, робити презентацію і все можливе для того, щоб подати відповідну заявку і поборотися разом з іншими країнами за проведення Ігор Нескорених-2024 саме в Україні. Для нас це дуже важливо, тому що у нас зараз 380 тисяч учасників бойових дій. Для нас важливо залучити максимальну кількість ветеранів до різних реабілітаційних заходів, у тому числі й спортивної реабілітації”, - сказав Татаркін.

Він також наголосив, що Invictus Games – спортивні змагання, які дуже сильно мотивують і можуть стати великим досягненням для багатьох ветеранів, які займаються спортом попри отримані поранення.

Читайте також: На Ігри Нескорених їде 20 українських ветеранів

Як повідомляв Укрінформ, Ігри Нескорених-2020 пройдуть 9 – 16 травня 2020 року в Гаазі (Нідерланди). Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність Ігор Нескорених в Україні, Фундація Ігор Нескорених (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на Іграх Нескорених-2018 виборола 20 медалей.

фото: Софія Шовікова