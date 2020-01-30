Кенін обіграла Барті і вийшла у фінал Australian Open

Кенін обіграла Барті і вийшла у фінал Australian Open

Укрінформ
Американка Софія Кенін стала першою фіналісткою стартового в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні з призовим фондом $49,5 млн.

У півфіналі Australian Open Кенін (15-й номер світового рейтингу) завдала поразки першій "ракетці" світу австралійці Ешлі Барті - 7:6 (8:6), 7:5, повідомляє Укрінформ.

Другу путівку у фінал жіночого одиночного розряду розіграють іспанка Гарбіньє Мугуруса і румунка Симона Халеп.

Читайте також: Кіченок завершила виступ на Australian Open

Відкритий чемпіонат Австралії завершиться 2 лютого.

На фото: Софія Кенін. (Getty Images)

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-