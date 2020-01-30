Кенін обіграла Барті і вийшла у фінал Australian Open
Укрінформ
Американка Софія Кенін стала першою фіналісткою стартового в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні з призовим фондом $49,5 млн.
У півфіналі Australian Open Кенін (15-й номер світового рейтингу) завдала поразки першій "ракетці" світу австралійці Ешлі Барті - 7:6 (8:6), 7:5, повідомляє Укрінформ.
Другу путівку у фінал жіночого одиночного розряду розіграють іспанка Гарбіньє Мугуруса і румунка Симона Халеп.
Відкритий чемпіонат Австралії завершиться 2 лютого.
На фото: Софія Кенін. (Getty Images)