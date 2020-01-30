Кенін обіграла Барті і вийшла у фінал Australian Open

Американка Софія Кенін стала першою фіналісткою стартового в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні з призовим фондом $49,5 млн.

У півфіналі Australian Open Кенін (15-й номер світового рейтингу) завдала поразки першій "ракетці" світу австралійці Ешлі Барті - 7:6 (8:6), 7:5, повідомляє Укрінформ. Другу путівку у фінал жіночого одиночного розряду розіграють іспанка Гарбіньє Мугуруса і румунка Симона Халеп. Читайте також: Кіченок завершила виступ на Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії завершиться 2 лютого. На фото: Софія Кенін. (Getty Images)