WP відсторонило журналістку за твіт про звинувачення Кобі Браянта у зґвалтуванні

Видання The Washington Post відправило журналістку Феліцію Сонмез в оплачувану відпустку після того, як вона розмістила у Twitter посилання на статтю про звинувачення загиблого американського баскетболіста Кобі Браянта у зґвалтуванні.

Про це повідомляється на сайті WP.

У Washington Post заявили, що "її твіти відображають неправдиві судження, що підірвало роботу її колег".

Керівництво газети попросило Сонмез видалити її твіт, що вона і зробила. Наразі журналістка перебуває в оплачуваній відпустці, поки менеджмент видання розглядає інцидент.

Як зазначається, Сонмез виклала посилання на статтю Daily Beast 2016 року про звинувачення Кобі Браянта в зґвалтуванні 19-річної працівниці готелю у 2003 році. Однак пізніше звинувачення зняли, оскільки працівниця відмовилася свідчити. Сам Браянт переконував, що дівчина була згодна на сексуальний зв’язок. Пізніше спортсмен вибачився та визнав, що працівниця готелю не давала своєї згоди.

Твіт політичної репортерки Феліції Сонмез викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. Багато хто вважає його недоречним, оскільки твіт був зроблений лише через кілька годин після того, як Браянт та його 13-річна дочка загинули під час катастрофи гвинтокрила.

Журналістка пояснила свій допис тим, що звинувачення в насильстві є важливою частиною біографії загиблого баскетболіста. За її словами, родичі постраждалих від сексуального насильства підтримали її дії.

Після своєї публікації, Сонмез заявила, що отримала погрози про зґвалтування та вбивства. Вона заявила, що її домашню адресу оприлюднили в інтернеті, тому журналістці довелося ночувати в готелі.

Водночас профспілка The Washington Post виступила проти відсторонення журналістки.

«Втрата такого кумира та багатьох інших життів — це трагедія. Але ми вважаємо, що ми, як новинарі, відповідальні за те, щоб розповісти суспільству всю правду, яку ми знаємо — про популярні та непопулярні моменти своєчасно та несвоєчасно», — йдеться у листі до керівництва видання.

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Як повідомляв Укрінформ, легенда світового баскетболу 41-річний Кобі Браянт загинув у результаті аварії гелікоптера. Разом з ним на борту було ще 8 осіб, в тому числі його 13-річна дочка.

Ймовірною причиною катастрофи попередньо називають погані погодні умови.

Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий - MVP фіналів. Захисник 18 разів обирався на Матч усіх зірок НБА і 11 разів потрапляв упершу символічну п'ятірку за підсумками сезону.

Атакуючий захисник відіграв за Los Angeles Lakers 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів у регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав у середньому за гру по 25 очок.