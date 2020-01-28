Український боксер Вихрист перейшов в профі

Українець підписав контракт з промоутерською компанією в Гамбурзі.

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист підписав контракт з промоутерською компанією в Гамбурзі, повідомляє сайт klitschko-brothers.com.

На професіональний ринг Вихрист виходитиме під псевдонімом Віктор Фауст. За словами промоутерів, вони планують вивести Вихриста на бій за титул чемпіона Європи вже в другому поєдинку українця в профі.

«Дуже приємно, коли мене порівнюють з Кличком. Це стимул для мене. Моя мета завжди полягала в тому, щоб стати чемпіоном світу серед професіоналів», - заявив Вихрист.

Таким чином, підписавши професіональний контракт, Вихрист не зможе виступати за збірну України на майбутніх Олімпійських іграх.

Нагадаємо, Вихрист - золотий медаліст харківського чемпіонату Європи 2017 року. Минулого року він виграв золоту медаль Європейських ігор в Мінську.