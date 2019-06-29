Український боксер Віктор Вихрист виграв "золото" Європейських ігор
Укрінформ
Уродженець міста Світловодськ Кіровоградської області Віктор Вихрист здобув у суботу "золото" боксерського турніру II Європейських ігор у Мінську.
У фінальному поєдинку вагової категорії понад 91 кг український боксер роздільним рішенням суддів переміг представника Франції Мурада Алієва, повідомляє Укрінформ.
Після цієї перемоги Україна має у загальному заліку Мінська-2019 37 медалей (10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових).