Australian Open: Кіченок отримала суперників у чвертьфіналі змішаного розряду

Українсько-індійський мікст Надія Кіченок - Рохан Бопанна отримав суперників в 1/4 фіналу першого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні із призовим фондом $49,5 млн.

Путівку до півфіналу змішаного розряду Australian Open Кіченок і Бопанна розіграють з посіяним під 5-м номером чесько-хорватським дуетом Барбора Крейчикова - Нікола Мектич, повідомляє Укрінформ. У чвертьфіналі змагань Крейчикова і Мектич здобули вольову перемогу над американсько-австралійською парою Аманда Анісімова - Нік Кірьос - 4:6, 6:4, 10:8. Читайте також: Федерер виграв драматичний матч у Сандгрена і вийшов до півфіналу Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.