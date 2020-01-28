Федерер виграв драматичний матч у Сандгрена і вийшов до півфіналу Australian Open

Третя "ракетка" світу швейцарець Роджер Федерер пробився до 1/2 фіналу першого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні з призовим фондом $49,5 млн.

У драматичному чвертьфінальному поєдинку, який тривав 3,5 години, шестиразовий переможець Australian Open Федерер вирвав перемогу у американця Тенісса Сандгрена (№100 світового рейтингу) - 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3, повідомляє Укрінформ. У четвертому сеті Роджер зумів відіграти 7 матчболів. Читайте також: Барті і Кенін стали першими учасницями 1/2 фіналу Australian Open-2020 В 1/2 фіналу Федерер зустрінеться з переможцем матчу між сербом Новаком Джоковічем і Мілошем Раонічем з Канади. Відкритий чемпіонат Австралії-2020 триватиме до 2 лютого.