Федерер виграв драматичний матч у Сандгрена і вийшов до півфіналу Australian Open

Федерер виграв драматичний матч у Сандгрена і вийшов до півфіналу Australian Open

Укрінформ
Третя "ракетка" світу швейцарець Роджер Федерер пробився до 1/2 фіналу першого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні з призовим фондом $49,5 млн.

У драматичному чвертьфінальному поєдинку, який тривав 3,5 години, шестиразовий переможець Australian Open Федерер вирвав перемогу у американця Тенісса Сандгрена (№100 світового рейтингу) - 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3, повідомляє Укрінформ.

У четвертому сеті Роджер зумів відіграти 7 матчболів.

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В 1/2 фіналу Федерер зустрінеться з переможцем матчу між сербом Новаком Джоковічем і Мілошем Раонічем з Канади.

Відкритий чемпіонат Австралії-2020 триватиме до 2 лютого.

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