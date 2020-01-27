Зінченко - перший український футболіст із мільйоном передплатників у соцмережі

Найдорожчий український футболіст Олександр Зінченко є рекордсменом і за кількістю передплатників у соцмережі.

Станом на 10.24 понеділка, 27 січня, футболіст збірної України і англійського клубу “Манчестер Сіті” досяг позначки у мільйон передплатників в Instagram. Про це повідомляє Footballua.tv.

Олександр Зінченко першим серед українських футболістів досяг такої кількості передплатників, і вона дуже швидко прогресує - рік тому їх було 400 тисяч. Таким чином, за рік кількість передплатників збільшилася більше, ніж удвічі.

Серед українських футболістів найближчий переслідувач Зінченка - Євген Коноплянка, який має 428 тисяч "фанатів".

Зазначимо, що лідером серед футболістів світу за цим показником є португальський форвард італійського “Ювентуса” Кріштіану Роналду - 200 мільйонів.