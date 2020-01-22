Зінченко отримав високу оцінку за гру у складі "Манчестер Сіті"

Учора в 24-у турі англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті", в якому виступає український футболіст Олександр Зінченко, на виїзді здолав "Шеффілд Юнайтед" (1:0).

Журналісти видання Manchester Evening News високою сімкою оцінили старання гравця збірної України, який провів весь матч на позиції лівого захисника, повідомляє Zbirna.com.

"Завжди акуратний і конструктивний. Часом, щоправда, відсутній в обороні, але його позитивність завжди корисна для команди", - зазначає Manchester Evening News.

Вище українця видання оцінило лише дії крайнього хавбека "Манчестер Сіті" і збірної Алжиру Ріяда Мареза. У нього - вісімка.