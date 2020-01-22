Зінченко отримав високу оцінку за гру у складі

Зінченко отримав високу оцінку за гру у складі "Манчестер Сіті"

Укрінформ
Учора в 24-у турі англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті", в якому виступає український футболіст Олександр Зінченко, на виїзді здолав "Шеффілд Юнайтед" (1:0).

Журналісти видання Manchester Evening News високою сімкою оцінили старання гравця збірної України, який провів весь матч на позиції лівого захисника, повідомляє Zbirna.com

"Завжди акуратний і конструктивний. Часом, щоправда, відсутній в обороні, але його позитивність завжди корисна для команди", - зазначає Manchester Evening News.

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Вище українця видання оцінило лише дії крайнього хавбека "Манчестер Сіті" і збірної Алжиру Ріяда Мареза. У нього - вісімка.

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