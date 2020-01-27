Легкоатлети мають виступати в єдиній формі на національних змаганнях - ФЛАУ

Команди територіальних федерацій легкої атлетики України (ТФЛА) мають виступати в єдиній формі на національних змаганнях.

Із 1 квітня ФЛАУ може не допустити до участі в національних змаганнях легкоатлетів, які порушать вимоги федерації. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Виконкому ФЛАУ.

Члени Виконкому ФЛАУ, зокрема, ухвалили такі рішення:

- для команд ТФЛА, які виступатимуть у єдиній формі, надати заохочення у вигляді 25 відсотків від набраної кількості очок у командному заліку;

- винести на засіданні Ради ФЛАУ пропозицію про те, що з 1 квітня 2020 року жоден атлет/жодна атлетка команди ТФЛА, який/яка не буде у єдиній формі команди, не допускатиметься до участі у національних змаганнях.

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Нагадаємо, що згідно з рішенням Ради ФЛАУ ще від 16 вересня 2017 року ТФЛА мали забезпечити команди своїх областей однаковою короткою формою з 1 січня 2019 року, а з 1 травня 2019 року – однаковою повною спортивною формою.

Питання щодо єдиної форми повторно піднімалося на засіданні Ради ФЛАУ у листопаді 2019 року. Було ухвалене рішення про те, щоб зобов’язати ТФЛА України забезпечити свої збірні команди єдиною формою та виступати у короткій формі з 01 січня 2020 року, а у довгій – з 01 червня 2020 року.