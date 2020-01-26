Джима стала 25-ю у мас-старті на VI етапі Кубка світу з біатлону; перемогла шведка Еберг

У Поклюці (Словенія) завершився шостий етап Кубка світу з біатлону.

Жіночу гонку з масовим стартом на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами виграла шведка Ганна Еберг, яка подолала дистанцію з одним штрафним колом за 34 хвилини 14,4 секунди, повідомляє Укрінформ.

Другою з відставанням 6,5 секунди фінішувала італійка Ліза Віттоцці, третьою - француженка Анаїс Бескон (+27,6), повідомляє Укрінформ.

Єдина українська представниця в гонці Юлія Джима з трьома колами штрафу і відставанням від лідера 2 хвилини 52,7 секунди посіла у підсумку 25-е місце серед 30-ти учасниць.

Наступний етап Кубка світу з біатлону пройде 5-8 березня в чеському Нове-Место.

На фото: Юлія Джима.