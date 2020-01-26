Біатлон: француз Має виграв мас-старт в Поклюці; Підручний - 28-й

Перемогою Кантена Фійона Має з Франції завершилася в неділю, 26 січня, чоловіча гонка з масовим стартом на 15 км з чотирма вогневими рубежами на шостому етапі Кубка світу з біатлону в Поклюці (Словенія).

Має подолав дистанцію з одним штрафним колом за 32 хвилини 45 секунд, повідомляє Укрінформ. Найближчими конкурентами переможця мас-старту стали німець Бенедикт Долль (відставання 10 секунд) і норвежець Йоганнес Бьо (+10,3). Українські біатлоністи Дмитро Підручний (3 промахи) і Артем Прима (4) фінішували 28-м і 29-м відповідно. Читайте також: Україну дискваліфікували після змішаної естафети в Поклюці Словенський етап Кубка світу з біатлону завершиться жіночої гонкою з масовим стартом на 12,5 км, в якій о 16.00 Україну представить Юлія Джима. На фото: Кантен Фийон Має.