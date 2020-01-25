Україну дискваліфікували після змішаної естафети в Поклюці

Наші біатлоністи фінішували десятими, але Підгрушна порушила правила безпеки на вогневому рубежі.

Збірна України посіла десяте місце в змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу в Поклюці (Словенія). Однак після гонки українську команду дискваліфікували, повідомляє Укрінформ.

Причиною дискваліфікації стало порушення Оленою Підгрушною правил техніки безпеки на вогневому рубежі. За її словами, вона не одягнула гвинтівку, коли переходила на інший вогневий рубіж. Українка бігла на останньому етапі естафети.

Крім Підгрушної, Україну в змішаній естафеті представляли Артем Тищенко, Артем Прима та Юлія Джима.

Українська команда пройшла дистанцію без штрафних кіл, використавши дев'ять додаткових патронів. Українці поступилися три з половиною хвилини переможцю естафети - збірній Франції.

Завтра, 26 січня, в Поклюці пройдуть чоловічий і жіночий мас-старти. Початок перегонів о 13:15 і 16:00 за київським часом.