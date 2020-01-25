Ла Ліга: «Валенсія» обіграла «Барселону»

Каталонці можуть втратити лідерство в Ла Лізі.

У матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліги) «Валенсія» вдома обіграла «Барселону» 2:0, повідомляє Укрінформ.

«Барселона» зазнала першої поразки під керівництвом нового головного тренера Кике Сетьена. Каталонці вкрай невдало зіграли на полі «Валенсії». Господарі могли вийти вперед ще у першому таймі, але Максі Гомес не реалізував пенальті.

Після перерви «Валенсія» забила двічі. Альба поцілив власні ворота, а Максі Гомес подвоїв перевагу. 2:0 – перемога «Валенсії».

У «Барселони» залишилось 43 очки і вона поки посідає перше місце в Ла Лізі. Вже завтра її може випередити «Реал», у якого також 43 очки і матч проти «Вальядоліда». «Валенсія» набрала 34 очки і піднялась на 5-е місце.