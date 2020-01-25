Редкач виявився легшим за свого суперника

Поєдинок Гарсія - Редкач відбудеться 26 січня в Брукліні о 5 ранку за київським часом.

Українець Іван Редкач і колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Денні Гарсія провели церемонію зважування напередодні бою. Обидва боксери вклались в напівсередню вагу. Українець виявився на 100 грам легший за свого опонента, повідомляє Укрінформ.

Вага Редкача – 66,6 кг, в той час як Гарсія показав 66,7 кг.

Поєдинок Гарсія - Редкач відбудеться 26 січня в Брукліні о 5 ранку за київським часом. Переможець стане обов'язковим претендентом на пояс WBC в напівсередній вазі.

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Нагадаємо, Редкач в червні минулого року нокаутом переміг Девона Александера. В жовтні він мав зустрітися з Едріеном Бронером, але той бій так і не відбувся.