Іван Редкач отримає шанс стати чемпіоном

Зранку 26 січня український боксер проведе наразі головний бій в кар’єрі проти Денні Гарсії.

Цього вікенду в Брукліні (Нью-Йорк) відбудеться бій Івана Редкача проти американського боксера Денні Гарсія. Суперник українця – екс-чемпіон світу. Він так само, як і Іван, в разі перемоги отримає шанс поборотися за титул у напівсередній вазі за версією WBC. Нагадаємо, цим поясом зараз володіє зірковий Еррол Спенс. Бій почнеться приблизно у 5-й ранку за київським часом 26 січня.

Читайте також: Український боксер Редкач пообіцяв нокаутувати Гарсію 25 січня

На жаль, Іван Редкач не є головним претендентом на перемогу. Аналітики Parimatch залишають йому лише 12% на успіх. Але, українець відомий як майстер нокаутів і він здобував дострокові перемоги в ранніх раундах. Багато хто відзначає, що в цьому його головна перевага. Поки Іван матиме достатньо сил, є шанси, що він зможе підловити Гарсію.

Денні діє акуратніше, вичікуючи свій момент. Він вміє бити в найнесподіваніший момент. Вдається це не завжди, часто перемоги йому діставалися рішенням суддів. Гарсія боксер досить високого рівня, з такими Редкач поки що не бився. Але для Івана це шанс заявити про себе, так що з мотивацією у нього все гаразд.

Читайте також: Редкач і Гарсія провели дуель поглядів перед боєм

Також, що важливо, Іван уже понад 10 років виступає в США і місцева публіка його знає. Його манера ведення бою також до душі вболівальникам. Так що на підтримку трибун він зможе розраховувати.