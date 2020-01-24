Редкач і Гарсія провели дуель поглядів перед боєм

Український боксер Іван Редкач і колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях американець Денні Гарсія провели традиційну дуель поглядів під час фінальної пресконференції.

25 січня боксери оскаржуватимуть статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул WBC у напівсередній вазі. Поєдинок Редкач - Гарсія пройде на арені Barclays Center в Брукліні й стане головною подією вечора боксу від Showtime. Читайте також: Український боксер Редкач пообіцяв нокаутувати Гарсію 25 січня Відео відкритого тренування Івана Редкача: На думку букмекерів, фаворитом цього поєдинку є колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях 31-річний американський боксер Денні Гарсія.