Український боксер Редкач пообіцяв нокаутувати Гарсію 25 січня

Український боксер Іван Редкач поділився очікуваннями від бою за статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул WBC у напівсередній вазі проти американця Денні Гарсії.

Іван Редкач, зокрема, зазначив, що ця перемога має змінити його життя і 25 січня він нокаутує свого зухвалого суперника.

“Денні не розглядає мене як серйозного суперника, і це його головна помилка. Він вже передчуває бій з Ерролом Спенсом або Менні Пакьяо, але спочатку вибрав мене. Знаю, через те, що я лівша.

Я поверну його до суворої реальності. Перемога змінить моє життя, я дуже багато працював, щоб прийти до цього. Я нокаутую Гарсію”, - передає слова Редкача Sport Arena.

Бій пройде 25 січня на арені Barclays Center в Брукліні й стане головною подією вечора боксу від Showtime.

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На думку букмекерів, фаворитом цього поєдинку є колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях 31-річний американський боксер Денні Гарсія.

Фото: Boxing Scene