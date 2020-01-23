Український боксер Редкач пообіцяв нокаутувати Гарсію 25 січня

Український боксер Редкач пообіцяв нокаутувати Гарсію 25 січня

Укрінформ
Український боксер Іван Редкач поділився очікуваннями від бою за статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул WBC у напівсередній вазі проти американця Денні Гарсії.

Іван Редкач, зокрема, зазначив, що ця перемога має змінити його життя і 25 січня він нокаутує свого зухвалого суперника.

“Денні не розглядає мене як серйозного суперника, і це його головна помилка. Він вже передчуває бій з Ерролом Спенсом або Менні Пакьяо, але спочатку вибрав мене. Знаю, через те, що я лівша.

Я поверну його до суворої реальності. Перемога змінить моє життя, я дуже багато працював, щоб прийти до цього. Я нокаутую Гарсію”, - передає слова Редкача Sport Arena.

Бій пройде 25 січня на арені Barclays Center в Брукліні й стане головною подією вечора боксу від Showtime.

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На думку букмекерів, фаворитом цього поєдинку є колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях 31-річний американський боксер Денні Гарсія.

Фото: Boxing Scene

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