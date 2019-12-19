Український боксер Редкач і його американський суперник Гарсія провели дуель поглядів

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях американський боксер Денні Гарсія і українець Іван Редкач провели першу дуель поглядів перед боєм, який відбудеться 25 січня.

Іван Редкач і Денні Гарсія вперше зустрілися віч-на-віч на прес-конференції в Нью-Йорку (США), присвяченій їх 12-раундовому поєдинку в напівсередній вазі (до 66,7 кг). Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Іван Редкач постав перед публікою в новому іміджі:

Бій пройде 25 січня на арені Barclays Center в Брукліні й стане головною подією вечора боксу від Showtime.

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На кону стоятиме статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул WBC.