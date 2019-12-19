Український боксер Хегай проведе в США бій за претендентський статус

Непереможений український боксер другої надлегкої ваги Арнольд Хегай проведе поєдинок за статус обов'язкового претендента пояса WBO проти американця Стівена Фултона.

Бій пройде 25 січня у Брукліні (США), повідомляє Klitschko-brothers.com.

Хегай у серпні переміг росіянина Володимира Тихонова. Восьмираундовий бій відбувся на вечорі боксу в американському місті Оклахома. Хегай не зміг нокаутувати суперника, але переміг одноголосним рішенням суддів. Записки рефері свідчили про домінування українця - 80:72, 80:72, 80:72.

Додамо, що па професіональному рингу Хегай має 16 перемог (1 - нокаутом) і 1 нічию. В авктіві Фултона 17 перемог (8 - нокаутом).