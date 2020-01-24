"Динамо" поступилося "Хайдуку" на тренувальних зборах у Туреччині

Футболісти київського "Динамо" провели четвертий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі 2020 року в Белеку (Туреччина).

Поєдинок "біло-синіх" з хорватським клубом "Хайдук" завершився минімальною поразкою "біло-синіх" - 0:1, повідомляє Укрінформ.

Кияни пропустили м'яч на останній, 90-й хвилині спарингу після результативної атаки балканців, яку завершив точним ударом 19-річний захисник "Хайдука" Стіпе Радич.

Наступний товариський поєдинок динамівців на турецькому зборі відбудеться 27 січня з білоруським "Динамо" (Брест). 28 січня команда Олексія Михайличенка зійдеться з "Кайратом" (Казахстан).

Перший збір "Динамо" триватиме до 28 січня. Знову в Туреччину для завершального етапу підготовки до сезону "біло-сині" повернуться 2 лютого.